Mulher de João Rendeiro detida. O que está em causa neste processo?

O eventual esquema de branqueamento de capitais que envolve as famílias de João Rendeiro e Florêncio de Almeida foi alvo de várias reportagens do programa Sexta às 9, da RTP. Em estúdio, a jornalista Sandra Felgueiras explica a teia de ligações que está na origem da investigação e das buscas realizadas esta quarta-feira, no âmbito de um inquérito do DCIAP.