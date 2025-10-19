Mulher desaparecida em Elvas encontrada internada num hospital de Madrid - GNR

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR explicou que o alerta para o desaparecimento foi dado às autoridades portuguesas na sexta-feira e que, entretanto, foi dada uma pista de que a mulher, de 47 anos, podia estar em Espanha.

A GNR contactou de imediato as autoridades espanholas que conseguiram confirmar que a mulher se encontrava em território espanhol, disse a mesma fonte.

A fonte da GNR acrescentou que a mulher está internada num hospital de Madrid, desconhecendo-se as causas que levaram ao internamento.