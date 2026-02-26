Mulher em prisão preventiva por alegada violência sobre ex-companheiro em Arcos de Valdevez
O Tribunal de Arcos de Valdevez decretou prisão preventiva a uma mulher de 42 anos, detida por suspeita de exercer violência psicológica e física contra o seu ex-companheiro de 43 anos, revelou hoje a GNR.
De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu na sequência "de uma investigação por violência doméstica", sendo que, no decurso da ação policial, "foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante".
A mulher, detida na segunda-feira, "já havia sido alvo de denúncia anterior pela prática de factos da mesma natureza".
Presente ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
A GNR recorda que violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.