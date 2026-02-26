Mulher em prisão preventiva por alegada violência sobre ex-companheiro em Arcos de Valdevez

De acordo com o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção ocorreu na sequência "de uma investigação por violência doméstica", sendo que, no decurso da ação policial, "foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante".

A mulher, detida na segunda-feira, "já havia sido alvo de denúncia anterior pela prática de factos da mesma natureza".

Presente ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A GNR recorda que violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.