Mulher ferida com gravidade em Oeiras devido às inundações
Uma mulher ficou hoje ferida com gravidade na sequência das inundações registadas na freguesia de Barcarena, uma das zonas do concelho de Oeiras mais suscetíveis às intempéries, indicou o presidente da autarquia, Isaltino Morais.
Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras referiu que a mulher foi "arrastada" pela água na localidade de Tercena, tendo sido transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde se encontra em observação.
O incidente ocorreu na Avenida Infante D. Henrique, junto ao viaduto que separa as localidades de Tercena (concelho de Oeiras) e de Massamá (concelho de Sintra), uma zona onde já é comum existirem problemas com inundações, devido a uma grande acumulação de água.
Isaltino Morais referiu que a autarquia está consciente dos problemas existentes naquele local e que já está a preparar uma obra para minimizar os efeitos das cheias.
"Estamos a falar de um investimento de oito milhões de euros. Esta semana deveremos já colocar o estaleiro. A obra irá durar um ano", indicou.
O autarca ressalvou que os problemas verificados em Tercena são originados por águas provenientes de Massamá, que não cabem na conduta que escoa para a ribeira de Barcarena.
Nesse sentido, Isaltino Morais defendeu que a obra devia ser também comparticipada pelo município vizinho de Sintra.
"Nem o Estado, nem o município de Sintra. É exclusivamente o município de Oeiras, através dos SIMAS (Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos), que está a fazer esse investimento", lamentou.
Além da rotunda de Tercena, a chuva afetou também, no concelho de Oeiras, as instalações da International School.
Os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estão hoje, desde as 15:41 e até às 21:00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam hoje sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16:18.
Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 15:00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.
Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 16:00, 138 ocorrências na região de Lisboa devido ao mau tempo, a maioria inundações e quedas de árvores, ressalvando que este balanço não inclui dados quanto à capital.
A cidade de Lisboa registou hoje, entre as 06:00 e as 16:00, 66 ocorrências, sobretudo inundações devido à precipitação, que obrigaram ao corte de trânsito no túnel do Campo Pequeno.
A ANEPC alertou hoje para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.