Mulher ferida com gravidade em Oeiras devido às inundações

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras referiu que a mulher foi "arrastada" pela água na localidade de Tercena, tendo sido transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde se encontra em observação.

O incidente ocorreu na Avenida Infante D. Henrique, junto ao viaduto que separa as localidades de Tercena (concelho de Oeiras) e de Massamá (concelho de Sintra), uma zona onde já é comum existirem problemas com inundações, devido a uma grande acumulação de água.

Isaltino Morais referiu que a autarquia está consciente dos problemas existentes naquele local e que já está a preparar uma obra para minimizar os efeitos das cheias.

"Estamos a falar de um investimento de oito milhões de euros. Esta semana deveremos já colocar o estaleiro. A obra irá durar um ano", indicou.

O autarca ressalvou que os problemas verificados em Tercena são originados por águas provenientes de Massamá, que não cabem na conduta que escoa para a ribeira de Barcarena.

Nesse sentido, Isaltino Morais defendeu que a obra devia ser também comparticipada pelo município vizinho de Sintra.

"Nem o Estado, nem o município de Sintra. É exclusivamente o município de Oeiras, através dos SIMAS (Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos), que está a fazer esse investimento", lamentou.

Além da rotunda de Tercena, a chuva afetou também, no concelho de Oeiras, as instalações da International School.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estão hoje, desde as 15:41 e até às 21:00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam hoje sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16:18.

Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 15:00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.

Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou hoje, até às 16:00, 138 ocorrências na região de Lisboa devido ao mau tempo, a maioria inundações e quedas de árvores, ressalvando que este balanço não inclui dados quanto à capital.

A cidade de Lisboa registou hoje, entre as 06:00 e as 16:00, 66 ocorrências, sobretudo inundações devido à precipitação, que obrigaram ao corte de trânsito no túnel do Campo Pequeno.

A ANEPC alertou hoje para a possibilidade de inundações em zonas urbanas e cheias nos próximos dias devido às previsões de chuva e vento forte, pedindo à população que adote medidas preventivas.