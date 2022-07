Mulher morre atropelada pelo metro do Porto

Segundo fonte da Metro do Porto, o acidente ocorreu pelas 09:00, perto da estação Pias, em Matosinhos.

A linha Verde, que liga Campanhã, no Porto, ao ISMAI, na Maia, encontra-se interrompida nos dois sentidos naquele troço.

A Metro do Porto estima que a circulação esteja restabelecida por volta das 11:00.

Pelas 10:15 encontravam-se no local 10 operacionais, apoiados por cinco meios.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto apontou que, além de meios da PSP e dos Bombeiros Voluntários de Leça do Balio, esteve no local o INEM com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma mota.