Mulher morre atropelada pelo próprio carro numa rua em Lisboa - PSP

O incidente ocorreu pelas 13:52 na Rua Mariano Pina, indicou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, referindo que o carro terá destravado ou foi mal travado, o que resultou na morte da própria condutora.

A mesma fonte disse que não há suspeitas de crime.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à Lusa que se tratou de um atropelamento e que o óbito foi declarado no local por um médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O Regimento de Sapadores Bombeiros recebeu o alerta pelas 13:58 e mobilizou para o local uma viatura e seis operacionais, que se juntaram às equipas da PSP e do INEM.