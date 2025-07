Mulher morre em queda de viatura ao rio Douro

Uma viatura ligeira de passageiros despistou-se na EN 108 em Covelo, no concelho de Gondomar, distrito do Porto, caiu ao rio Douro e ficou parcialmente submersa.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou que um corpo foi retirado do interior do veículo, desconhecendo se havia mais ocupantes da viatura.

A GNR adiantou que a vítima é do sexo feminino, desconhecendo a idade e se há mais vítimas.

No local estiveram 28 operacionais, apoiados por 11 viaturas e três embarcações.

As operações mobilizaram elementos dos Bombeiros Voluntários de Melres, do Regimento Sapadores do Porto, da Capitania do Porto do Douro, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica e do Instituto de Socorros a Náufragos.