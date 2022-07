Mulher morre na praia de Albarquel, Setúbal, alegadamente vítima de enfarte

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional precisa que o alerta foi dado pelas 16:40, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que informou estar uma pessoa com sintomas de enfarte na praia de Albarquel.

Foram "de imediato ativados para o local" elementos do comando local da Polícia Marítima de Setúbal, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e os nadadores-salvadores da praia contígua, segundo o comunicado.

A mulher, acrescenta, foi inicialmente assistida por banhistas e os nadadores-salvadores fizeram manobras de reanimação até à chegada do INEM, mas não foi possível salvar a vítima, tenso o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.

O corpo foi transportado pelos elementos da Cruz Vermelha Portuguesa para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal, ainda de acordo com o comunicado.