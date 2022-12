Mulher morre nas inundações. Lisboa em alerta devido ao mau tempo

André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou queO homem conseguiu salvar-se, mas a mulher, com cerca de 55 anos, morreu, acrescentou durante uma conferência de imprensa.

O comandante da ANEPC fazia à meia noite um ponto da situação de caos na capital provocada pelo mau tempo.





Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram 292 ocorrências entre as 21h00 de quarta-feira e as 07h30 de hoje devido ao mau tempo que se abateu na capital, a maioria das quais inundações em habitações e na via pública.

Oeiras, Sintra e Lisboa são os concelhos mais atingidos.





Mais de uma centena de pessoas tiveram que sair temporariamente das suas casas na sequência das fortes chuvas de quarta-feira na Amadora.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou hoje o estado de alerta para laranja nos distritos de Lisboa, Setúbal, Faro e Santarém até às 14h00 devido às chuvas fortes que se fazem sentir no continente.





Leiria, Beja, Évora e Portalegre encontram-se em alerta amarelo.