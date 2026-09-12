Mulher morreu em Coruche. Socorro chegou meia hora após pedido de ajuda

O caso aconteceu na quarta-feira na freguesia da Fajarda, em Coruche. Uma mulher de 75 anos engasga-se, um familiar liga para o 112 e o centro de orientação de doentes urgentes (CODU) recebe o pedido de socorro às 18h56.



A situação é triada como de paragem cardiorrespiratória. De acordo com o INEM, foi dada orientação ao familiar para iniciar manobras de suporte básico de vida, enquanto se tenta encontrar uma ambulância.



Às 18h57, os bombeiros de Coruche, os mais perto da residência da mulher, informam que não têm qualquer ambulância disponível.



Ainda segundo o INEM, recorre-se à corporação de Salvaterra de Magos, mas sem sucesso.



É também acionada a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Santarém.



Por fim, uma ambulância disponível, a dos bombeiros de Benavente, chega ao pé da vítima às 19h21, quase meia hora depois do primeiro alerta.



As manobras de reanimação não tiveram qualquer efeito. O médico da VMER acaba por registar o óbito.