Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Mulher que deu à luz na via pública no Carregado e a recém-nascida devem ter alta

por RTP

A informação foi confirmada à RTP pela Unidade Local de Saúde da Lezíria. A mulher estava grávida de 40 semanas e cinco dias.

VER MAIS
É considerada doente de risco porque tem apenas um rim.

A família alega quando começou o trabalho de parto foi feita uma chamada para a Linha SNS24 e que terão recebido indicações para se dirigirem ao hospital de carro.

Os serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitiram entretanto que houve "erro humano" na triagem e encaminhamento da grávida.
PUB
PUB