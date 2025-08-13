Mulher que deu à luz na via pública no Carregado e a recém-nascida devem ter alta

A informação foi confirmada à RTP pela Unidade Local de Saúde da Lezíria. A mulher estava grávida de 40 semanas e cinco dias.

É considerada doente de risco porque tem apenas um rim.



A família alega quando começou o trabalho de parto foi feita uma chamada para a Linha SNS24 e que terão recebido indicações para se dirigirem ao hospital de carro.



Os serviços Partilhados do Ministério da Saúde admitiram entretanto que houve "erro humano" na triagem e encaminhamento da grávida.