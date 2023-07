Percorreram os maiores teatros nacionais para falarem sobre aquela que é uma das mais precárias e invisíveis profissões do mundo.



O programa Linha da Frente acompanhou estas mulheres no êxito dos palcos.



Manual de Limpeza para "Mulheres a Dias" é uma reportagem da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de Tiago Costa e edição de Carlos Felgueiras e Sousa.