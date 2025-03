Mulheres dominam na população e no trabalho

Educação e maternidade

Já no que diz respeito à educação, as mulheres apresentam menores taxas de abandono escolar em comparação com os homens e têm uma presença significativa no ensino superior.



“Entre os 25 e os 64 anos, 34% das mulheres concluíram a licenciatura, em contraste com 25% dos homens. Essa diferença torna-se ainda mais evidente na faixa etária dos 25 aos 34 anos, onde 48% das mulheres possuem um diploma universitário, em comparação com 35% dos homens”, diz a Pordata.



Noutro indicador analisado, a Pordata constata que as mulheres portuguesas têm vindo a adiar a maternidade, com a idade ao primeiro filho a ultrapassar os 30 anos, ao mesmo tempo que as gravidezes na adolescência têm diminuído.





Esta situação coloca Portugal na base do "ranking" dos países europeus, ficando em 22.º lugar entre os 27.





De acordo com informaçao da Pordata, a base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, em 8 de março (sábado), as mulheres estão em maioria na população portuguesa (52%) e a proporção de mulheres aumenta ao longo dos escalões etários. Entre o grupo dos zero aos quatro anos, há mais homens do que mulheres, mas a proporção aumenta gradualmente até aos 70-74 anos (54,4% de mulheres) e é bastante superior no escalão etário mais elevado: a partir dos 100 anos, há quatro vezes mais mulheres do que homens.