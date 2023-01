Município de Almeida vai recuperar muralha que desabou em Castelo Mendo

Em declarações à agência Lusa, António José Machado referiu que o mau tempo causou a derrocada de "cerca de 150 metros quadrados" da muralha de Castelo Mendo, "que é necessário repor e consolidar".

O troço que ruiu localiza-se na zona sul da aldeia de Castelo Mendo, na primeira cintura da muralha do castelo que foi construída por Dom Sancho II, no século XIII.

O autarca adiantou que o orçamento previsto para a realização das obras de restauro da muralha afetada pelo mau tempo ronda os 300 mil euros e que a autarquia de Almeida não tem financiamento assegurado.

"Eu espero que possa haver financiamento da parte do Estado (...). Se houver verbas para esse efeito, nós [Câmara Municipal de Almeida] estamos atentos e estamos a trabalhar com a Direção Regional da Cultura do Centro (DRCC) nesse sentido", disse.

Adiantou que a autarquia fez um levantamento dos prejuízos e um orçamento para reabilitação do troço da muralha de Castelo Mendo que ruiu, "que ronda os 300 mil euros", e enviou essa informação para a DRCC.

"Nós teremos capacidade para poder fazer [a obra]. Se pudermos obter financiamento [para a sua execução], melhor. Se não conseguirmos, a Câmara [Municipal de Almeida] está disposta a avançar e fazer essa recuperação", garantiu António José Machado à Lusa.

O autarca também referiu que a muralha de Castelo Mendo tem outros locais que necessitam de intervenção, mas o município não tem verbas suficientes para o fazer, pelo que também já alertou a DRCC para a situação.

A derrocada na muralha também provocou prejuízos em algumas construções adjacentes.

"Com estes acontecimentos ficámos mais preocupados e também ficam mais preocupados os moradores que têm propriedades e habitações encostadas às muralhas", admitiu.

O autarca lembrou que Castelo Mendo está em fase de "melhoria da classificação", através de um processo liderado pelas Aldeias Históricas de Portugal, para que o "grupo habitacional seja todo classificado".

A aldeia de Castelo Mendo, que pertence à União das Freguesias de Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, está classificada como imóvel de interesse público e o castelo como monumento nacional.

Castelo Mendo é uma das 12 localidades da Rede das Aldeias Históricas de Portugal que também abrange Almeida, Belmonte, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.