Município de Proença-a-Nova alerta para a presença de burlões no concelho

Numa nota publicada nas suas redes sociais, a Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, alerta para a necessidade de máxima atenção na contratação de qualquer serviço.

"De acordo com informações da GNR, têm sido identificadas burlas praticadas por indivíduos que se fazem passar por prestadores de serviços de reparação ou fornecimento de materiais".

Segundo a autarquia, estas situações ocorrem, sobretudo, em habitações desabitadas e têm resultado em furtos e aconselha a população a contactar imediatamente as autoridades perante qualquer situação suspeita.