Município de Tábua investe 2,5 ME na Educação para o ano letivo 2023/24

O Município de Tábua, no distrito de Coimbra, tem um "pacote de incentivos, de ações concretas, naquilo que é a alavancagem da Educação, porque considera uma estratégia fundamental muito forte. [...] Estamos a falar de mais de 2,5 milhões de euros que se dividem em várias áreas e que vai muito além daquilo que são as propostas regulamentares e aquilo que são as competências do município", disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Tábua, Ricardo Cruz.

A autarquia oferece os cadernos de atividades aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Tábua, o leite e fruta escolar aos jardins-de-infância e alunos do 1.º ciclo, assim como garante a gratuitidade dos transportes escolares desde o pré-escolar até ao 12.º ano.

A Câmara Municipal comparticipa as refeições escolares, dinamiza as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), com disciplinas de música, inglês e atividade física e desportiva para os alunos do 1.º ciclo, e promove as atividades complementares dirigidas às crianças do pré-escolar nas mesmas áreas.

"O dinheiro que está alocado do Estado não chega nem para pagar metade de uma das modalidades que temos para as Atividades de Enriquecimento Curricular", apontou Ricardo Cruz.

A oferta de flautas de bisel aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, o apoio à realização de visitas de estudo de alunos dos vários níveis de ensino e o apoio à realização de atividades pedagógicas, desportivas e culturais dos vários níveis de ensino são outras das ações da Câmara.

A estas medidas acresce a responsabilidade da autarquia para com o pessoal não docente, ou seja, 80 trabalhadores, a disponibilidade e afetação de equipa multidisciplinar que inclui uma técnica da terapia da fala e uma psicóloga.

Além disso, o município tem investido na manutenção dos estabelecimentos escolares, como, por exemplo, a substituição e reparação de mais de 90 estores na Escola Básica Margarida Fierro Caeiro da Matta, na freguesia de Midões.

Questionado pela Lusa acerca dos próximos investimentos na área da Educação, Ricardo Cruz referiu que a autarquia vai sinalizar no próximo quadro de investimento, Portugal 2030, a obra do Jardim de Infância de Tábua, no valor de mais de um milhão de euros.

O Agrupamento de Escolas de Tábua abrange 1.212 alunos, a Santa Casa da Misericórdia de Tábua tem 62 crianças do pré-escolar e o polo de Tábua da Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil (Eptoliva) tem 73 alunos.