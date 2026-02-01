Município de Vila de Rei cancela desfile de Carnaval

"Esta decisão resulta da necessidade de concentrar todos os recursos humanos e logísticos na recuperação dos estragos causados, na reposição plena da normalidade no território e na garantia das condições de segurança da população, não estando, neste momento, reunidas as condições adequadas para a realização do evento", explicou, nas suas redes sociais, este município do distrito de Castelo Branco.

A autarquia lamenta os eventuais constrangimentos causados pelo cancelamento e pede a compreensão de toda a população, associações, participantes e visitantes.

"Esta decisão foi tomada de forma responsável e tendo como prioridade o bem-estar e a segurança de todos. O município de Vila de Rei continuará a acompanhar a situação no concelho e a desenvolver todos os esforços necessários para a recuperação integral das áreas afetadas pela intempérie".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.