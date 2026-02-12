Município de Vila de Rei realocou 13 pessoas após danos nas habitações

A Câmara Municipal de Vila de Rei prolongou o Plano Municipal de Emergência até sexta-feira devido às condições meteorológicas adversas que se esperam para o concelho.

"Ao dia de hoje [quinta-feira], encontram-se 13 pessoas realocadas pelos serviços do município, na sua rede familiar/vizinhança ou em IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social]", informou a autarquia no balanço dos trabalhos em curso no terreno, na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin no concelho de Vila de Rei.

Entre as principais ocorrências registadas destaca-se a queda de árvores e ramos, postes e cabos elétricos, obstruções de vias públicas, danos em coberturas e outras estruturas, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica e perturbações nas comunicações.

O município alertou ainda para o risco de deslizamentos de terras e pediu aos munícipes que contactem a Proteção Civil sempre que sejam detetados sinais como fendas no solo, inclinação de muros, árvores ou postes, movimentos de terras ou pedras, deformações nas estradas ou água barrenta a emergir do terreno.

O fornecimento de energia elétrica foi já restabelecido nas localidades de Silveira, Fernandaires, Pendal, Pisão e Centro Geodésico, este último com recurso a um gerador.

Persistem ainda constrangimentos nas zonas de Sesmarias, Vilar do Ruivo, Cabeça do Poço e Ribeira.