Municípios da área de Lisboa entregaram um terço da habitação prevista no PRR

Em comunicado hoje divulgado, a AML adianta que, dos cerca de 24.300 fogos candidatados ao plano de financiamento europeu, foram entregues 8.500 até ao início de março, 76% dos quais em resultado de processos de reabilitação.

Não chegam a um quinto as habitações de construção nova entregues (18%), havendo ainda menores fatias decorrentes de processos de aquisição (2%) e de aquisição com reabilitação (4%), segundo o balanço feito na reunião do Grupo de Trabalho Metropolitano de Habitação, realizada na quinta-feira passada.

As habitações submetidas ao PRR pelos 18 municípios da AML correspondem a um investimento de aproximadamente 1,5 mil milhões de euros, que encontra financiamento também no programa 1º Direito.

Além das câmaras municipais, outras entidades públicas no território da AML candidataram "mais 1.500 habitações para suprir as carências de habitação verificadas na região".

Inicialmente, Portugal tinha até junho para entregar as 26 mil casas previstas no âmbito do PRR, mas o número foi revisto para 27.500 e a meta final estendida até 31 de agosto.

A Área Metropolitana de Lisboa é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, nomeadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.