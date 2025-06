Municípios disponíveis para discutir revisão da lei eleitoral para as autarquias

"Este é um tema que já foi abordado sucessivas vezes pela Associação Nacional dos Municípios, que está, mais uma vez, na total disponibilidade e total interesse em voltar a discutir o assunto. Aguardamos que seja materializado", destacou.

No final de uma reunião do conselho diretivo, que decorreu durante a manhã em Cantanhede, no distrito de Coimbra, Luísa Salgueiro indicou que o programa do Governo, entregue na Assembleia da República no sábado, tem "apenas duas linhas" sobre a pretensão da revisão da lei que regula a eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais.

"O programa do Governo tem duas linhas sobre isto, que são muito genéricas. Portanto, é preciso que seja apresentada uma proposta, que só será eficaz no próximo mandato. Já não é para estas eleições, mas para as próximas", acrescentou.

À agência Lusa, a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos apontou ainda que a ANMP irá ouvir os seus membros a este propósito no próximo congresso, que deverá acontecer no final do ano.

"Ouvirá os seus membros para ter uma opinião mais formada. Portanto, aguardamos que seja apresentada, materializada, e, tal como já fizemos em ocasiões anteriores, em que esse assunto foi trazido para a agenda política, a Associação dará o seu parecer escudado na opinião dos seus membros, que ouvirá oportunamente", concluiu.