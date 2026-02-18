Municípios querem apoios para mais concelhos e isenção de portagens

"As medidas a serem aplicadas no âmbito da declaração de calamidade" devem "também ter abrangência a alguns concelhos que não estavam sinalizados numa fase inicial" e "que necessitam também desses apoios excecionais", afirmou Pedro Pimpão, presidente da ANMP.

O também presidente social-democrata da Câmara de Pombal, que falava à Lusa após uma reunião do conselho diretivo da ANMP, na Cidadela de Cascais, distrito de Lisboa, avançou que foi aprovada uma resolução com várias medidas a enviar ao Governo e ao parlamento para recuperação dos territórios afetados pelas tempestades.

"Outra das dimensões, e que também tem sido assunto a nível nacional, prende-se com o alargamento do regime excecional de isenção para pagamento das taxas de portagem, naturalmente nestes municípios mais afetados, uma vez que também têm muitos condicionalismos na circulação das vias normais", destacou Pimpão.