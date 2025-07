Mural em Pombal assinala Dia Europeu das Vítimas da Crise Climática

O mural, que o artista e ilustrador Frio, conhecido pelo seu trabalho com temas sociais e ambientais, irá criar ficará na Rua Fidalgo Aprendiz, junto ao Jardim do Vale.

A pintura começa às 16:30 e está aberta à participação da comunidade.

Numa iniciativa promovida por embaixadoras portuguesas do Pacto Climático Europeu e associação Último Recurso, "a obra permanecerá como memorial da tragédia de 2017 e, também, como um aviso da crescente ameaça representada pelos fenómenos extremos que marcam o território português".

"Esta ação presta homenagem às vidas perdidas nos incêndios de 2017, mas também denuncia perdas contínuas de casas, de meios de subsistência, de ecossistemas inteiros que permanecem sem resposta do Estado e sem justiça para as populações afetadas", afirmou, citada na nota de imprensa, Diana Neves, embaixadora do Pacto Climático Europeu.

Diana Neves, natural de Pombal, referiu que "parece ter-se enraizado na identidade portuguesa a ideia" de que se habita num "território condenado a arder todos os anos", defendendo que tal "não pode ser normalizado e, muito menos, aceite".

"Todos estamos cada vez mais próximos de sermos vítimas diretas da crise climática", alertou ainda, sustentando que "homenagear quem perdeu a vida é, também, exigir responsabilização, uma revisão profunda das políticas de ordenamento do território, mais investimento na adaptação climática e proteção efetiva das comunidades em risco".

Já Mariana Gomes, fundadora da associação Último Recurso e, igualmente, embaixadora do Pacto Climático Europeu, salientou que este dia europeu "não é apenas um exercício de memória, é um lembrete de que os fenómenos extremos têm consequências humanas graves que não são inevitáveis".

Além da pintura coletiva, às 18:00 estão previstas intervenções do presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, e da presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, Dina Duarte, seguindo-se uma conversa aberta ao público sobre as alteraçoes climáticas e os incêndios rurais em Portugal, com Mariana Gomes e Mafalda Moura, embaixadoras do Pacto. É moderadora Joana Guerra Tadeu, ativista ambiental e autora do projeto Ambientalista Imperfeita.

A iniciativa em Pombal decorre em paralelo com a cerimónia oficial do Dia Europeu das Vítimas da Crise Climática organizada pela Comissão Europeia, em Bruxelas, às 18:30 locais.

Em junho de 2023, o Parlamento Europeu aprovou a resolução que instituiu o Dia da União Europeia para as Vítimas da Crise Climática Mundial, assinalado em 15 de julho.

O Pacto Climático Europeu é uma iniciativa central do Pacto Ecológico Europeu promovido pela União Europeia e coordenado em Portugal pela associação ambientalista Zero.

O objetivo "é mobilizar as comunidades na Europa para os investimentos, atividades e processos que sejam progressivamente menos dependentes dos combustíveis fósseis e da emissão de outros gases com efeito de estufa, promovendo a transição dos seus modos de vida e dos seus processos produtivos para uma economia sustentável".

Os incêndios que deflagraram em junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.