MURPI com dúvidas sobre reforma governamental na Segurança Social

Uma das medidas que podem estar em cima da mesa é o fim das reformas antecipadas. Isabel Gomes, do MURPI, fala no fim de um direito adquirido que revela o desrespeito por quem trabalhou e descontou a vida inteira.

Já a presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, Maria do Rosário Gama, não tem dúvidas de que os avanços do Governo vão no sentido da privatização do sistema.