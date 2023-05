Museu Aquário Vasco da Gama é o mais antigo do mundo

Está ligado ao início da divulgação da vida aquática do país e às suas coleções associam-se, todo o edifício e a sua história, atraindo investigadores de muitas áreas de conhecimento.



Nos últimos anos, a Marinha tem melhorado as infraestruturas do Aquário e investido na transição para o futuro digital. Está ligado ao início da divulgação da vida aquática do país e às suas coleções associam-se, todo o edifício e a sua história, atraindo investigadores de muitas áreas de conhecimento.Nos últimos anos, a Marinha tem melhorado as infraestruturas do Aquário e investido na transição para o futuro digital.



Existem novos projetos como uma maternidade de tubarões ou uma fábrica de plâncton.



Os espaços já renovados da exposição permanente e a criação de um novo espaço tecnológico, projetam o Aquário para uma nova fase da sua existência, procurando a inovação e a sustentabilidade do oceano.

A tecnologia ajuda a tornar a visita mais atrativa às novas gerações e a passar a mensagem de preservação e de conservação da vida marinha.



A repórter Arlinda Brandão leva-nos ao Museu Aquário Vasco da Gama onde se mergulha na história e no conhecimento..



Para assinalar a data, que coincide também com a celebração do Dia da Marinha, o espaço em Oeiras, vai ter entrada gratuita neste 20 de maio. Existem novos projetos como uma maternidade de tubarões ou uma fábrica de plâncton.Os espaços já renovados da exposição permanente e a criação de um novo espaço tecnológico, projetam o Aquário para uma nova fase da sua existência, procurando a inovação e a sustentabilidade do oceano.A tecnologia ajuda a tornar a visita mais atrativa às novas gerações e a passar a mensagem de preservação e de conservação da vida marinha.A repórter Arlinda Brandão leva-nos ao Museu Aquário Vasco da Gama onde se mergulha na história e no conhecimento..Para assinalar a data, que coincide também com a celebração do Dia da Marinha, o espaço em Oeiras, vai ter entrada gratuita neste 20 de maio.

Foi inaugurado a 20 de maio de 1898 com uma exposição temporária realizada pelo Rei D. Carlos I, com espécies recolhidas em campanhas. Este património histórico valorizou-se com o legado da Coleção do Museu Oceanográfico D. Carlos I, em 1935. E foi entregue em 1901 à Marinha Portuguesa.Este é um espaço com história, visitado por várias gerações ao longo do tempo. Tem mais de uma centena de aquários e tanques, aqui há manuscritos de trabalho raros ilustrações e muitos outros tesouros com mais de um século que testemunham a biodiversidade aquática do país.A coleção Aquário Vasco da Gama inclui moluscos, peixes marinhos e peixes de água doce.