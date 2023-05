Museu Aquário Vasco da Gama é o mais antigo do mundo

Arlinda Brandão - Antena 1

O Aquário Vasco da Gama faz 125 anos e é o mais antigo Museu Aquário do Mundo aberto ao público. Foi inaugurado a 20 de maio de 1898 com uma exposição temporária realizada pelo Rei D. Carlos I, com espécies recolhidas em campanhas. Este património histórico valorizou-se com o legado da Coleção do Museu Oceanográfico D. Carlos I, em 1935. E foi entregue em 1901 à Marinha Portuguesa.