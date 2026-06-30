Nadadores salvadores alertam para aumento do risco de afogamento nos próximos dias

Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, chama à atenção para os riscos, uma vez que a população procura refrescar-se nos rios, barragens, lagoas, nas praias e nas piscinas em períodos de ondas de calor.

Em países como França e Alemanha, registou-se uma subida no número de vítimas mortais por afogamento.O presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores deixa algumas recomendações: apela às pessoas para que escolham locais com vigilância e que mantenham uma supervisão constante das crianças.