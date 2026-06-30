Nadadores salvadores alertam para aumento do risco de afogamento nos próximos dias

Nadadores salvadores alertam para aumento do risco de afogamento nos próximos dias

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores lança o alerta esta terça-feira devido ao calor intenso que se espera nos próximos dias em Portugal.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, chama à atenção para os riscos, uma vez que a população procura refrescar-se nos rios, barragens, lagoas, nas praias e nas piscinas  em períodos de ondas de calor.
Em países como França e Alemanha, registou-se uma subida no número de vítimas mortais por afogamento. 

O presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores deixa algumas recomendações: apela às pessoas para que escolham locais com vigilância e que mantenham uma supervisão constante das crianças. 

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