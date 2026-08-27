"Não basta legislar". Médicos aplaudem criação de avaliação psicológica nas ULS com avisos

Em causa estão “avaliações médicas e psicológicas necessárias à emissão de determinados atestados”.





De acordo com o comunicado, a criação dos CAMP vai ao encontro do que a Ordem dos Médicos (OM) tem defendido. Ou seja, “uma resposta específica, organizada e tecnicamente adequada para este tipo de avaliações.” Assim é possível garantir “rigor, segurança, equidade e rapidez na resposta.”

Esta nova organização permitirá “libertar os cuidados de saúde primários de atividade que não deve ocupar desnecessariamente o tempo destinado à assistência.” No entanto, a Ordem dos Médicos avisa que “não basta legislar. É agora necessário fazer acontecer.”





É por esta razão que a OM quer que as Unidades Locais de Saúde (ULS) comecem “já os procedimentos necessários à instalação e entrada em funcionamento dos CAMP”.

A legislação prevê que a criação destes centros parta da iniciativa das próprias Unidades Locais de Saúde, mediante a elaboração do respetivo estudo e posterior parecer favorável da Direção Executiva do SNS.

“É fundamental que este processo seja acompanhado de perto e não fique preso em sucessivas etapas administrativas.”

“A publicação da legislação é, contudo, apenas o primeiro passo."

prevista na lei, mas que”, sublinha o comunicado.A criação dos CAMP foi publicada no Diário da República na passada terça-feira, dia 25, e também merece um aviso pela Ordem dos Médicos.“Odesta medida dependerá agora da capacidade de a transformar rapidamente numaA Portaria (n.º 377/2026/1) que regula a criação dos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) nas Unidades Locais de Saúde foi publicada no Diário da República, no dia 25 de agosto.