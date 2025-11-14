NÃO! Câmara de Torres Novas rejeita encerramento da Urgência de Pediatria da ULS Médio Tejo

A Câmara de Torres Novas rejeita o encerramento da Urgência Pediátrica da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. A autarquia alerta que fechar o Serviço "obrigaria muitas famílias a deslocações longas e difíceis, com impacto direto na resposta a situações urgentes". O encerramento é uma decisão que não está tomada, mas a autarquia perante "sinais" de que possa acontecer quer reforçar a sua posição.