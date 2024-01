"Não compensa". Maioria dos médicos de saúde pública recusa regime de dedicação plena

(em atualização)







Segundo este regime de dedicação plena, os diretores de serviço ou departamento passariam a cumprir 250 horas extra por ano em vez das atuais 150, mas perdem o dia de descanso após uma noite de urgência ou têm de trabalhar ao sábado.

Por isso, para muitos, o suplemento de 25 por cento da remuneração base previsto na nova lei não compensa.Gustavo Tato Borges, presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, explicou, em entrevista à RTP, que a maior parte dos médicos de saúde pública está incluída no regime de 35 horas com dedicação exclusiva e a disponibilidade permanente é paga em percentagem do seu salário.

FNAM diz que novo regime “fere a constitucionalidade”

, “como o aumento das horas extraordinárias para 250 por ano e o aumento da jornada diária para nove horas, um valor medieval e que não é praticado na Europa”.Em entrevista à RTP, Joana Bordalo e Sá diz que “os médicos de saúde pública são, sem dúvida, dos mais penalizados” com este regime, assim como os médicos hospitalares, uma vez que representam um aumento da carga de trabalho e do tempo de serviço.Por este motivo, a presidente da FNAM diz não ter grande perspetiva para a eficácia desta medida.Este regime de dedicação plena só é obrigatório para os médicos de saúde pública, que têm de se opor se não quiserem aderir. Para todos os restantes, a adesão é voluntária.