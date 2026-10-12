"Não consegues pagar renda? Traz tenda". Polícia desmonta acampamento no Porto

O acampamento foi promovido pelo movimento "Não consegues pagar renda? Traz tenda".

Foram retiradas, ao início da manhã desta segunda-feira, as tendas de dezenas de pessoas que permaneciam acampadas na Praça D. João I, no centro do Porto, em protesto contra o aumento do custo de vida e a crise da habitação.Os agentes das forças de segurança chegaram à Praça D. João I pelas 7h30, ordenando então que as tendas fossem removidas."A partir das 7h30, a polícia apareceu.", descreveu Vanessa Oliveira, uma das participantes na ação de protesto, ouvida pela equipa de reportagem da RTP., denunciou."Gostávamos de perceber porque é que foi a PSP a fazer esta intervenção. A manifestação foi sempre pacífica. Não houve justificação.", completou Vanessa Oliveira, enquanto um grupo de manifestantes continuava a entoar palavras de ordem.A concentração foi levada a cabo pela plataforma "Não dá mais para viver assim", que organizou ações semelhantes em cidades como Aveiro, Braga e Lisboa.