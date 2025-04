"Não conto apoiar nenhum candidato". Rui Moreira neutro na Câmara do Porto quer entrar num período "sabático"

Justifica com o facto do vice-presidente Filipe Araújo ponderar apresentar uma candidatura e outros vereadores pretenderem apoiar outras figuras.Assumindo esta postura neutra, Rui Moreira deixa ainda assim elogios a candidatos já assumidos, como Pedro Duarte (PSD, ainda ministro dos Assuntos Parlamentares), Manuel Pizarro (PS) e Nuno Cardoso.“Aqueles que estão anunciados são excelentes candidatos”, pois são “pessoas com uma carreira feita, reputação na cidade e experiência”, considera.Ao fim de 12 anos à frente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira assumiu ontem na apresentação do seu livro “Ponto Final” que chegou ao fim a sua vida política.Esta manhã, na Antena 1, acrescentou que, chegado a outubro, quer entrar num período “sabático”, ao dedicar-se à família.“Outros desafios podem surgir”, aponta Rui Moreira, rejeitando que o futuro passe por uma candidatura à Presidência da República ou à liderança do FC Porto.Pode ouvir a entrevista completa ao presidente da Câmara Municipal do Porto, no Ponto Central da Antena 1.