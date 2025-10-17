"Não é obrigatório". Imã da Mesquita Central de Lisboa critica proibição do uso de burca

Além disso, o vestuário que o Islão dá às "muçulmanas é cobrir os cabelos", mas se quiserem "cobrir o rosto deixando os olhos abertos ou que queira tapar o rosto, sem pôr a segurança em causa", o Islão permite. Se a lei proibir o uso de burca, as cidadãs muçulmanas podem passar a usar "simplesmente o lenço", ou deixam de sair de casa, ou saem do país.





"Nós teremos de nos adaptar (...) sem qualquer problema para o Estado, sem criar qualquer situação embaraçosa", disse. "Somos muçulmanos, somos portugueses, estamos integrados. E se a lei for aprovada (...), as muçulmanas e os muçulmanos terão de ajustar qual é a forma mais adequada".

A maioria das cidadãs muçulmanas em Portugal usam véu islâmico para cobrir o cabelo apenas. O imã da Mesquita Central de Lisboa considerou que esta legislação serve para os políticos "taparem os olhos aos portugueses", em vez de resolverem os problemas do país, lamentando o discurso islamófobo e anti-imigrantes.





"Com tantos problemas graves que nós temos no nosso país, com bebés a nascerem nas ambulâncias ou hospitais a serem fechados porque não há médicos", em vez de "dedicarmos o nosso tempo a essas situações e a procurar soluções para isso, estamos a discutir o vestuário de uma muçulmana", comentou David Munir.



Salientando que a "segurança é um assunto importante", o imã recordou que existem mais riscos relacionados com o uso de armas do que com o vestuário religioso.



"Segundo a lei muçulmana, não se pode obrigar ninguém a vestir o que não quer, nem sequer a filhas. E há muitas muçulmanas que não usam sequer o lenço" sobre os cabelos, mas "desde que usem vestuário modesto está tudo bem", considerou David Munir.





