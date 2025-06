"Não é uma aventura, um voto no desconhecido, nem um tiro no escuro"

Na apresentação da Comissão de Honra, na noite de terça-feira, em Lisboa, o antigo líder do PSD lançou várias indiretas ao adversário nas presidenciais do próximo ano.Quem também critica o perfil de Gouveia e Melo, enquanto candidato ao Palácio de Belém, é Hugo Soares.O líder parlamentar do PSD questiona, em entrevista à Antena 1 , a passagem direta de Gouveia e Melo da esfera militar, para uma candidatura ao Palácio de Belém.Na semana em que Rui Rio foi apresentado como mandatário da candidatura do almirante, Hugo Soares diz respeitar a posição pessoal do antigo líder social-democrata.