No Barreiro para a tradicional ginjinha de Natal, o presidente da República fez um balanço do seu mandato. Marcelo Rebelo de Sousa disse que "não esperava tantas crises", nomeadamente a pandemia, as guerras e as crises económicas.

O presidente da República diz esperar que Luís Montenegro se mantenha no poder até ao fim do seu mandato, "como aliás o anterior teria durado até ao fim do meu mandato se não tivesse tomado a decisão que tomou".