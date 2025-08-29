"Não estive numa festa, estive numa reunião política". Ministra do Ambiente defende Festa do Pontal

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

"O Pontal, embora tenha um nome de festa, é uma reunião política", respondeu a ministra, quando questionada se considera que o encontro deveria ter sido anulado. Admite, porém, que poderia ter sido anulada a parte mais lúdica.



"Não estive numa festa, estive numa reunião política", insistiu, argumentando que foram feitos "anúncios de extrema importância" neste primeiro encontro anual do PSD.



Maria da Graça Carvalho visitou, esta sexta-feira, as áreas protegidas afetadas pelos incêndios. A ministra adianta que arderam cerca de 16.300 hectares, o que corresponde a 2% das áreas protegidas de Portugal continental.



Na Peneda Gerês, os bombeiros conseguiram proteger a área de proteção total. No entanto, o mesmo não aconteceu no Alvão, onde 22% do parque ficou destruído. Na Serra do Açor arderam 373 hectares, o que corresponde a 99% da serra, segundo os dados da ministra.



Maria da Graça Carvalho diz que "há características que fazem com que Portugal seja muito suscetível ao fogo" e defende que o país precisa de se preparar para este "agudizar das condições".



Para isso, é preciso, entre outras medidas, aumentar as áreas tampão, principalmente entre as zonas urbanas e zonas de grande valor ambiental, e atribuir um maior incentivo à pastorícia, através de financiamento.