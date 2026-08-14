"Não existem justificações plausíveis para abandonar um animal". Associações lançam alerta em período de férias

A Animalife faz prevenção do abandono, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo alimentação e tratamentos veterinários.

“Abandono nunca poderá ser encarado como uma solução”

As associações realçam que apoios do Estado poderiam ajudar a prevenir o abandono, permitindo às famílias suportar os custos de alimentação e veterinários. Este sábado assinala-se o Dia Internacional do Animal Abandonado.Sílvia Landolt, da associação sem fins lucrativos Animalife, fala num tema “delicado em Portugal”, onde o número de abandonos continua muito elevado.Em entrevista à RTP, explicou que seria importante fazerSílvia Landolt explicou que os motivos mais frequentes apontados pelas pessoas que abandonam animais ou os entregam a associações são mudanças de casa, referindo que “o senhorio não permite ter animais”, ou familiares doentes que já não podem cuidar dos animais.No entanto,considerou.Entre 2024 e o primeiro semestre de 2026, a GNR registou de mais de 2.400 crimes e deteve 28 pessoas em todo o território nacional por maus-tratos ou abandono de animais de companhia.Os meses de julho e agosto concentram o maior número de ocorrências, com uma média de 142 casos, realidade frequentemente associada às deslocações e ausências prolongadas durante as férias.“Atendendo a que o período de verão corresponde, tradicionalmente, à época do ano em que se verifica um maior número de casos de abandono de animais de companhia,”, refere a Guarda no seu site.A GNR salienta que, perante a impossibilidade temporária de manter o animal durante as férias, “existem atualmente alternativas seguras (como alojamentos próprios ou apoio familiar), não sendo o abandono uma opção aceitável”.Os distritos com maior incidência de crimes de abandono e maus-tratos são os distritos de, refletindo também a densidade demográfica destas regiões.