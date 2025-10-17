País
"Não existem soluções milagrosas para a pobreza". Querer Ser apoia mais de 50 crianças em Gondomar
Foto: António Antunes - RTP
Mais de 50 crianças em situação de pobreza são acompanhadas todos os dias pela Associação Querer Ser, no concelho de Gondomar. Os monitores tentam arranjar ferramentas a médio e longo prazo para capacitar as crianças e jovens para o futuro.
O estudo da Pordata concluiu ainda que as famílias monoparentais e as famílias com três ou mais crianças têm uma taxa de pobreza mais elevada, confirmando assim que são os mais vulneráveis à situação de pobreza.
A associação Querer Ser, no concelho de Gondomar, no Porto, tenta arranjar respostas e oportunidades para todas as crianças que são sinalizadas.
Através da psicologia comunitária, o objetivo é romper o ciclo de transmissão da pobreza de geração para geração. "É tentar garantir a estas crianças respostas que não estão ao alcance de todos", explica o psicólogo Ricardo Freire.
E uma das prioridades é ajudar os pais a encontrar trabalho. "Não existem respostas milagrosas para solucionar a pobreza, nós procuramos debelar estas questões através dos familiares, garantindo condições mais dignas na parte profissional para que tenham mais condições económicas", acrescenta.
A instituição promove a inclusão social através da arte, da música e do desporto. Têm dois programas, o "Escolhas" e o "Orienta-te" com crianças e jovens de todas as idades.