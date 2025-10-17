"Não existem soluções milagrosas para a pobreza". Querer Ser apoia mais de 50 crianças em Gondomar

Foto: António Antunes - RTP

Isto numa altura em que a taxa de pobreza infantil desceu ligeiramente. Passou de 20,7 por cento em 2022 para 17,8 em 2023. É o valor mais baixo desde o início da publicação dos dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento há 22 anos.



O estudo da Pordata concluiu ainda que as famílias monoparentais e as famílias com três ou mais crianças têm uma taxa de pobreza mais elevada, confirmando assim que são os mais vulneráveis à situação de pobreza.



A associação Querer Ser, no concelho de Gondomar, no Porto, tenta arranjar respostas e oportunidades para todas as crianças que são sinalizadas.



Através da psicologia comunitária, o objetivo é romper o ciclo de transmissão da pobreza de geração para geração. "É tentar garantir a estas crianças respostas que não estão ao alcance de todos", explica o psicólogo Ricardo Freire.



E uma das prioridades é ajudar os pais a encontrar trabalho. "Não existem respostas milagrosas para solucionar a pobreza, nós procuramos debelar estas questões através dos familiares, garantindo condições mais dignas na parte profissional para que tenham mais condições económicas", acrescenta.



A instituição promove a inclusão social através da arte, da música e do desporto. Têm dois programas, o "Escolhas" e o "Orienta-te" com crianças e jovens de todas as idades.

