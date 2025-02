"Não há motivos para alerta". Carlos Moedas deixa "mensagem de tranquilidade" após sismo

"Não tivemos registos de nenhum dano, nem nenhum pedido de ajuda", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, que confirmou que, apesar disso, houve quem contactasse os serviços autárquicos.



No sentido de deixar uma "mensagem de tranquilidade para os lisboetas", Carlos Moedas relembrou que nos últimos três anos foi lançado um sistema "de controlo e de alerta de tsunami" e foi revisto o plano de emergência do município.



Em caso de haver um sismo, "o que as pessoas devem fazer logo é proteger-se de imediato".



"É a primeira coisa que as pessoas devem fazer", frisou Moedas, acrescentando que só devem sair quando o sismo "estabiliza" e dirigir-se para "um espaço amplo" e para um dos 86 pontos preparados da cidade.



O autarca apelou ainda a que as pessoas mantenham a calma, em caso de réplicas, mas que tenham os kits de emergência preparados.