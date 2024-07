Foto: Nuno Patrício - RTP

A Urgência de Portimão, no Algarve, está a funcionar sem especialistas, durante todo este fim de semana. Em Faro, apenas dois especialistas estão ao serviço e, na Grande Lisboa, quatro urgências estão encerradas. O bastonário da Ordem dos Médicos diz que não há nenhum plano de verão ou inverno que permita ultrapassar "o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde".

Em causa, este fim de semana, estão as urgências de Obstetrícia e Ginecologia no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a do Garcia de Horta, em Almada, sendo que neste último hospital a urgência pediátrica também está fechada.