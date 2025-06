Quatro pessoas ficaram feridas na colisão de um comboio de passageiros com um camião, em Alpedrinha, no Fundão. O acidente provocou um incêndio, que destruiu o camião e várias carruagens.

Esta manhã, a equipa da RTP constatou que a composição ferroviária já tinha sido retirada do local e que apenas os restos do camião, que foi abarroado pelo Intercidades que fazia a ligação entre a Guarda e Lisboa, estavam na zona do acidente.



Para repor a circulação na totalidade na linha da Beira Baixa é ainda necessário fazer uma retificação na via férrea e repor a catenária.