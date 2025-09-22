"Não passes cartão". APB lança campanha contra fraude nos pagamentos

Foto: Associação Portuguesa de Bancos

A campanha vai falar das técnicas mais comuns e mais recentes de fraude - o phishing, o spoofing, a usurpação de identidade. É a maior ação deste género feita pelo setor bancário.



Intitulada “Não passes cartão à fraude” vai ser promovida nas televisões, rádios, jornais e meios digitais, assim como em todas as plataformas da associação portuguesa de bancos.



Em caso de dúvida, a Associação Portuguesa de Bancos diz ainda que as pessoas devem contactar diretamente os bancos.



Esta campanha dirige-se à população em geral, mas aos mais jovens e aos mais idosos em particular. Ou seja, aos que vivem mais no mundo digital, fazem pagamentos online e estão por isso mais expostos, mas também aos que (devido à idade) não usam tanto as tecnologias e que pela falta de conhecimentos podem ser mais facilmente enganados.