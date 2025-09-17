"Não podem querer que isto seja um bar aberto". André Ventura em manifestação de imigrantes
André Ventura foi recebido com insultos na manifestação em defesa dos direitos humanos junto ao Parlamento. Centenas de imigrantes estão concentrados em São Bento, num protesto convocado pela Associação Solidariedade Imigrante.
André Ventura juntou-se à manifestação, esta quarta-feira, em defesa dos direitos humanos junto ao Parlamento. O líder do Chega foi vaiado e recebido com insultos por parte das centenas de imigrantes que ali se encontravam.
“Temos de pôr regras em Portugal e eles têm de aceitar”, disse Ventura aos jornalistas, afirmando que “não podem querer que isto seja um bar aberto”.
“Eu tenho direito a falar com eles. Isso é que é a liberdade. E se eles não têm essa cultura da liberdade e democracia não são bem-vindos em Portugal”, acrescentou.
O líder do Chega, que anunciou candidatura a Belém na terça-feira, disse ainda aos jornalistas que os político não se deixarão "silenciar".
"Nós queremos mesmo é que cumpram as regras", afirmou ainda aos jornalistas no local, acrescentando que quando "as pessoas não deixam os outros falar e partem para os insultos, não estão a cumprir a democracia".
"Temos de defender os portugueses. Não me querem ouvir? Temos pena".
A manifestação de imigrantes estava a decorrer de forma pacífica junto ao parlamento, mas o aparecimento de André Ventura no local acabou por gerar muita contestação. Os manifestantes já estavam a abandonar a zona da Assembleia da República, quando o líder do Chega apareceu para falar aos jornalistas.
As pessoas presentes no protesto começaram a dirigir-se a Ventura, chamando-lhe "fascista", "racista", "xenófobo" e gritando que "Portugal é de quem trabalha".
Houve mesmo momentos de tensão, com a chegada do líder do Chega à manifestação. Em declarações à RTP, um membro da Associação Solidariedade Imigrante, que convocou esta manifestação, relatou que André Ventura terá chegado ao local a dizer aos imigrantes para "sairem do país".
"Nós respeitamos Portugal. Nós amamos Portugal. Nós trabalhamos em Portugal. Porquê ir embora?", disse, lamentando que o líder do Chega diz "em todos os vídeos no TikTok" que quer que os imigrantes saiam do país.
E referindo-se à forma como Ventura se dirigiu aos manifestantes presentes, afirmou: "Você quer respeito? Respeite as outras pessoas".
