"Não podem querer que isto seja um bar aberto". André Ventura em manifestação de imigrantes

André Ventura juntou-se à manifestação, esta quarta-feira, em defesa dos direitos humanos junto ao Parlamento. O líder do Chega foi vaiado e recebido com insultos por parte das centenas de imigrantes que ali se encontravam.





“Temos de pôr regras em Portugal e eles têm de aceitar”, disse Ventura aos jornalistas, afirmando que “não podem querer que isto seja um bar aberto”.



“Eu tenho direito a falar com eles. Isso é que é a liberdade. E se eles não têm essa cultura da liberdade e democracia não são bem-vindos em Portugal”, acrescentou.

O líder do Chega, que anunciou candidatura a Belém na terça-feira, disse ainda aos jornalistas que os político não se deixarão "silenciar".





"Nós queremos mesmo é que cumpram as regras", afirmou ainda aos jornalistas no local, acrescentando que quando "as pessoas não deixam os outros falar e partem para os insultos, não estão a cumprir a democracia".





"Temos de defender os portugueses. Não me querem ouvir? Temos pena".

A manifestação de imigrantes estava a decorrer de forma pacífica junto ao parlamento, mas o aparecimento de André Ventura no local acabou por gerar muita contestação. Os manifestantes já estavam a abandonar a zona da Assembleia da República, quando o líder do Chega apareceu para falar aos jornalistas.



As pessoas presentes no protesto começaram a dirigir-se a Ventura, chamando-lhe "fascista", "racista", "xenófobo" e gritando que "Portugal é de quem trabalha".

Houve mesmo momentos de tensão, com a chegada do líder do Chega à manifestação. Em declarações à RTP, um membro da Associação Solidariedade Imigrante, que convocou esta manifestação, relatou que André Ventura terá chegado ao local a dizer aos imigrantes para "sairem do país".



"Nós respeitamos Portugal. Nós amamos Portugal. Nós trabalhamos em Portugal. Porquê ir embora?", disse, lamentando que o líder do Chega diz "em todos os vídeos no TikTok" que quer que os imigrantes saiam do país.



E referindo-se à forma como Ventura se dirigiu aos manifestantes presentes, afirmou: "Você quer respeito? Respeite as outras pessoas".

