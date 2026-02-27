"Não sabemos". Campeonato da Europa de Canoagem em Montemor-o-Velho em risco

Os prejuízos provocados pelas inundações e pelas cheias do Mondego colocam em risco a realização do campeonato da Europa de canoagem, no Centro de Alto Rendimento (CAR), em Montemor-o-Velho, admite o presidente da Câmara, José Veríssimo.





“Temos ali dois milhões e meio de prejuízos”, assume. “Vamos reunir com a ministra [da Cultura], secretários de Estado e federações na segunda-feira para ver o que podemos fazer”, explica José Veríssimo.

Soure: prejuízos chegam aos 10 milhões de euros

O campeonato da Europa de canoagem, uma das modalidades onde Portugal tem se distinguido nos últimos anos, está agendado para o próximo mês de junho. A subida do nível da água e o forte caudal do Mondego deixou danos em toda a infraestrutura e sistemas informáticos do CAR.É material elétrico, não há em Portugal, tem de ser importado e está completamente destruído. Estamos a falar de um sistema que custa mais de 300 mil euros”, lamenta José Veríssimo, em declarações à Antena 1.O autarca de Montemor-o-Velho há um longo caminho a percorrer no que diz respeito à recuperação de casos e campos agrícolas.Em Soure, o cenário de destruição é idêntico. “A fase aguda da emergência está terminada. Temos atualmente os rios encaixados, mas estamos na fase da recuperação., afirma Rui Fernandes, o presidente da Câmara de Soure, referindo que as reparações se vão prolongar por vários “meses”.Rui Fernandes assume que a “soma das intervenções é um encargo enorme”. “A única maneira de fazermos tem de ser com recurso à nossa tesouraria ou dívida e isso vai prejudicar a nossa agenda de médio prazo”, alerta.“Para se operacionalizar, para se estar à altura, mesmo nos incentivos que possamos ter, neste PTRR, quer dizer que é preciso desenvolver projeto, o que exige uma agenda de médio prazo que os municípios não vão ter”, acrescenta.