"Não vamos deixar de ter apoio". Luís Montenegro tenta tranquilizar agricultores
Em Bruxelas, estão a ser preparadas mudanças e a proposta para o quadro financeiro plurianual 2028-2034 prevê um montante inferior para ao setor da Agricultura.
O primeiro-ministro garante que a agricultura vai continuar a ter os apoios necessários para a sustentabilidade do setor.
Esta quinta-feira, num discurso no Congresso Internacional do Cooperativismo, em Lisboa, Luís Montenegro assegurou que os agricultores vão continuar a ter apoios. O primeiro-ministro reconhece que a agricultura é um setor estratégico e insiste na luta contra a desburocratização. Luís Montenegro defendeu uma "distribuição mais justa" entre setor produtivo e da distribuição.
O primeiro-ministro assegurou que a agricultura vai continuar a ter os apoios necessários dos fundos europeus, mesmo com alterações previstas na Política Agrícola Comum (PAC).
