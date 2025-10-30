"Não vamos deixar de ter apoio". Luís Montenegro tenta tranquilizar agricultores



O primeiro-ministro assegurou que a agricultura vai continuar a ter os apoios necessários dos fundos europeus, mesmo com alterações previstas na Política Agrícola Comum (PAC).





O primeiro-ministro garante que a agricultura vai continuar a ter os apoios necessários para aEsta quinta-feira, num discurso no Congresso Internacional do Cooperativismo, em Lisboa, Luís Montenegro assegurou que osO primeiro-ministro reconhece que a agricultura é um setor estratégico e insiste na luta contra a desburocratização.Luís Montenegro defendeu umaentre setor produtivo e da distribuição.