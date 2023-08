Nas redes sociais e na Igreja: ser jovem católico "não está assim tão fora de moda"

A imagem típica dos membros do clero tem mudado.Sozinho, com jovens paroquianos e até com outros párocos, como o padre Guilherme (apelidado comumente por “Padre DJ”), este sacerdote aderiu às tendênciascom músicas, coreografias e pequenos vídeos sobre temas relacionados à religião, tem agregado uma legião de seguidores – nas redes sociais e nas suas paróquias.O padre Paulo Vicente não tem dúvidas de que aE se, atualmente, há menos população jovem a ter educação religiosa ou a assumir-se católica, o pároco da Beira Alta vê nas redes sociais uma “ferramenta importante” para chegar aos mais novos e mostrar que a Igreja Católica também pode ser moderna., admitiu o também jovem padre em entrevista à RTP.continuou, acrescentando:No TikTok e no Instagram de Paulo Vicente, os seguidores e as visualizações têm crescido a olhos vistos.

JMJ: “Uma semente que vamos lançar aos jovens portugueses”

Padre em duas paróquias de Oliveira de Frades e, ao mesmo tempo, capelão militar em Lamego e Vila Real, Paulo Vicente veio a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude e trouxe consigo um grupo de 37 pessoas.“Venho com dois grupos de jovens das minhas paróquias”, disse. “São dois grupos de jovens das paróquias de Arcozelo das Maias e Ribeiradio, no concelho de Oliveira de Frandes, e mais algumas pessoas que se juntaram a nós para vir à Jornada”.Para Paulo Vicente já não é uma estreia na Jornada Mundial da Juventude. Foi a Cracóvia e ao Panamá, antes. Agora veio à aguardada JMJ de Lisboa., contou com entusiamo.Sacerdote há seis anos, manifesta ter esperança que esta JMJ seja uma “boa forma de mostrar aos jovens portugueses” algumas realidades dos jovens estrangeiros.“Isto já se viu nas pré-jornadas. Eu vejo no meu concelho que os jovens às vezes estão um bocadinho parados (…) e agora com as influências que tivemos [do estrangeiro], viram que se calhar o catolicismo não está assim, como nós costumamos dizer, tão fora de moda”.Por isso, continuou,, porque estão representados na Jornada centenas de países do mundo, com o mesmo objetivo: “o Evangelho de Jesus e transmitir esse evangelho a todas as pessoas”.

“Nós costumamos dizer que lançando as sementes, depois vêm árvores e depois o fruto”, explicou. “A Jornada Mundial da Juventude é isso mesmo: é uma semente que vamos lançar aos jovens portugueses”.







O padre e influenciador nas redes sociais referiu que as expectativas para esta edição da JMJ “são grandes, desde o anúncio no Panamá, porque acolher o maior evento – que é a Jornada Mundial da Juventude – no nosso país, na forma que nós acolhemos em Portugal, torna-o diferente".



"Porque o povo português, como sabemos, é um povo acolhedor, logo mostrar a nossa cultura a todos os países é bastante interessante. Vai ser bastante belo”.





O caminho até Lisboa, de preparação para o evento e o percurso com os peregrinos até à Jornada Mundial da Juventude, tem sido documentado por Paulo Vicente nas suas contas nas redes sociais - com vídeos, canções e uma coreografia preparada especialmente para o hino oficial da JMJ 2023. O jovem padre promete continuar a animar os seguidores e a conquistar mais paroquianos na igreja e com as tendências da Internet.