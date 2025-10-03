NASA Space Apps Challenge. Ciência e tecnologia reúnem jovens durante 48 horas em Lisboa

Sob o lema “Learn, Launch, Lead”, os 75 participantes selecionados entre mais de 150 inscrições vão trabalhar em equipas multidisciplinares para criar aplicações, protótipos, jogos, plataformas educativas e ferramentas que aproximem a sociedade da ciência e da exploração espacial.





De acordo com a plataforma do evento, o desafio passa por criar funcionalidades e aplicativos espaciais com a oportunidade de interagir diretamente com os dados da NASA, juntamente com dados de parceiros da Agência Espacial.





Durante o hackathon, as equipas usam os dados para enfrentar desafios elaborados por especialistas da NASA, abordando tópicos como narrativa, desenvolvimento de software, astrofísica, exploração espacial, agricultura e muito mais.







O evento conta com 14 mentores ligados à ciência, tecnologia e inovação, incluindo nomes como Ana Pires (INESC TEC), Fernando Simões (Active Space Technologies) e Luana Miranda (DevOps Queens), sendo que a avaliação dos trabalhos produzidos ficará a cargo de um painel de oito jurados provenientes da academia, indústria e comunicação científica.





Os vencedores terão acesso a mentoria na Unicorn Factory Lisboa, apresentação no Oeiras Valley Science Festival, bolsas da Ordem dos Engenheiros e descontos em propinas na Atlântica, entre outros prémios.









No âmbito desta temática, realiza-se esta sexta-feira a segunda edição das Jornadas Aeroespaciais, no Hotel Tivoli, em Lisboa, que pretende aprofundar o debate dos principais desafios e oportunidades de um setor estratégico para Portugal e para a Europa.





O encontro conta com a presença de figuras como Paulo Portas, Ricardo Conde (Agência Espacial Portuguesa) e Juan Carlos Cortés (Agência Aeroespacial Espanhola). Também confirmadas estão as participações de Carlos Suárez, ex-presidente da Airbus Military e ex-diretor-geral da Indra, e de Domingo Castro, diretor de Defesa e Segurança LATAM da Indra.





A sessão de encerramento ficará a cargo de José Neves, presidente do Conselho de Administração da AED Cluster Portugal (Aeronáutica, Espaço e Defesa).