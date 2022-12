"Nascer em Segurança no SNS". Plano prevê constrangimentos, partilha de recursos e fechos alternados no Natal

“Tendo sido identificadas contingências à plenitude de funcionamento da rede de maternidades no período de Natal e ano novo e de acordo com as recomendações da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia e Bloco de Partos, constituída pelo Despacho n.º 7788/2022, de 17 de junho,, garantindo-se a prestação de informação de forma proativa à população para informar sobre as melhores opções em saúde”, lê-se em nota publicada no portal do Serviço Nacional de Saúde

O Ministério remete para a próxima semana a divulgação da organização das maternidades no período de ano novo.



No mesmo comunicado, pode ainda ler-se que“Foram ouvidos os Conselhos de Administração dos Hospitais, as direções dos respetivos serviços de Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e Anestesiologia, as Administrações Regionais de Saúde, I.P., e o Instituto Nacional de Emergência Médica”, prossegue o Ministério.. “Em situações de emergência, o contacto deve ser feito diretamente para o 112”, acrescenta-se.

O mapa da operação



ULS Nordeste, em Bragança;

CHTMAD, em Vila Real;

ULS Alto Minho, emViana Castelo;

Hospital de Braga;

Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães;

CH Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão;

CHPV/VC, na Póvoa de Varzim;

ULS Matosinhos;

CHTS, em Penafiel;

CHU São João, no Porto;

CHUP, no Porto;

CHVNG/E, em Vila Nova de Gaia;

CHEDV, em Santa Maria da Feira.

CHBV, em Aveiro;

CHUC, em Coimbra;

CHTV, em Viseu;

CH Leiria;

ULS Guarda, na noite do dia 24;

ULS Castelo Branco;

CHUCB, na Cova da Beira.

“O Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E., o Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E., e o Hospital Distrital de Santarém, E.P.E., cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso a pelo menos um Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, na área de influência dessas unidades hospitalares”;

“O Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E., o Hospital Garcia de Horta, E.P.E., e o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso pelo menos a dois Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, na área de influência dessas unidades hospitalares”;

“O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, E.P.E., o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central E.P.E., o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E., o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E., o Hospital Beatriz Ângelo, E.P.E., o Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E., e o Hospital de Cascais, cooperam e partilham recursos no sentido de garantir o acesso pelo menos a quatro Serviços de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e aos Serviços/Unidades de Neonatologia, na área de influência dessas unidades hospitalares”.

Na, indica o Ministério, “todos os 13 blocos de parto irão funcionar de forma ininterrupta”.Na, “seis blocos de parto irão funcionar de forma ininterrupta e apenas Guarda terá condicionamentos no dia 24 de dezembro”.





Na Região do Alentejo, “dois blocos de parto a funcionar de forma ininterrupta e apenas Beja terá constrangimentos no dia 25 de dezembro”.

HES, em Évora;

ULS Norte Alentejano, em Portalegre;

ULS Baixo Alentejo, em Beja (no dia 25 de dezembro).

No Algarve, os blocos de parto de Faro e Portimão vão “funcionar de forma ininterrupta”.