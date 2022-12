Sistema em rede dos blocos de partos de Lisboa e Vale do Tejo perdura em 2023

O diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, quer evitar, por exemplo, o fecho definitivo dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais do Barreiro e de Vila Franca de Xira.O presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos defende a necessidade de acautelar o futuro funcionamento dos serviços no imediato.