Natal com urgências de obstetrícia encerradas

Os blocos de partos do Hospital das Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira e Setúbal reabrem às 8h00 de segunda-feira, 26 de dezembro.A partir das 20h00 desta sexta-feira encerram os blocos de partos e serviços de urgências de obstetrícia do Hospital de São Xavier, em Lisboa, e no Amadora-Sintra.A Maternidade Alfredo da Costa é uma das 29 que de norte a sul do país que vai funcionar em pleno no fim de semana de Natal. E é uma das referências para a área de Lisboa central.No sábado, às 8h00 encerram os serviços do Hospital de Abrantes, que reabre no domingo às 8h00.No hospital da Guarda, o serviço de obstetrícia encerra às 19h00 de sábado e reabre às 9h00 de domingo.Às 8h00 da manhã de dia 25, encerram as maternidades do Hospital de Santarém e de Beja que reabrem na manhã de segunda-feira.