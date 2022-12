Natal e ano novo. Urgências de ginecologia de Setúbal e Barreiro funcionam alternadamente ao fim de semana

Informações adiantadas à Antena 1 pelo presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, no final da reunião dos autarcas da região com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

O presidente da câmara do Barreiro sublinha que o mais importante é dar segurança aos utentes.Frederico Rosa considera que o funcionamento alternado dos serviços hospitalares não é o ideal, mas é a solução nesta fase viável.O autarca do Barreiro espera soluções por parte do Ministério da Saúde e alerta que as soluções temporárias não podem tornar-se definitivas.